انتر ميلان يضع اللمسات الاخيرة لضم اريكسون

2020/01/16 | 19:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ضع إنتر ميلان الإيطالي، الرتوش الأخيرة على صفقة الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام هوتسبير.

وينتهي عقد إريكسن مع توتنهام بنهاية الموسم الجاري، حيث رفض كل محاولات السبيرز للتجديد، سعيًا لخوض تجربة جديدة خارج إنجلترا.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن إنتر ميلان وافق على دفع 18 مليون يورو، نظير إنهاء الصفقة في يناير/كانون ثان الجاري، ولم يتبق سوى إجراءات شكلية على الإعلان الرسمي.

ووفقًا للتقرير، فإن كريستيان إريكسن سيوقع عقدًا يربطه بإنتر ميلان لمدة 4 مواسم ونصف.

وكان توتنهام حريصًا على تقاضي 20 مليون يورو، للاستغناء عن اللاعب في يناير/كانون ثان الجاري، فيما عرض إنتر ميلان 15 مليونًا، قبل الاتفاق على دفع 18 مليون يورو.

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