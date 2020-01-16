اعضاء في الاتحاد يرفضون الاستقالة وتشكيل هيئة مؤقتة

2020/01/16 | 19:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قال مصدر في اتحاد الكرة، اليوم الخميس، عن رفض بعض اعضاء الاتحاد الاستقالة.

واضاف المصدر لـ"الغد برس"، ان "رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود ونائب الرئيس علي جبار طالبا باستقالة جميع اعضاء الاتحاد".

وبين ان "الخطوة تأتي للإفراج عن صباح رضا وستار زوير المتهمين بتزوير أوراق الدولي عدنان درجال اضافة الى التنازل عن الدعوى المرفوعة ضد علي جبار وعبد الخالق مسعود".

واشار الى ان "كامل زغير وغالب الزامبي من اشد المعترضين على استقالتهما من اتحاد الكرة".

وتابع ان "هناك اجتماع في اربيل سيجرى لتحديد القرار النهائي لاعضاء الاتحاد".

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