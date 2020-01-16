عشائر الموصل: لن ننسى موقف السيستاني بتخليصنا من داعش

2020/01/16 | 19:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مجلس وجهاء الموصل، حمود الشمري، الخميس، أن عشائر الموصل لن تنسى موقف المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني تجاه مدنهم وتحريرها من عصابات...

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