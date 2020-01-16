رئيس حكومة إقليم كردستان يرحب بتصديق البرلمان على مشروع قانون الإصلاح

2020/01/16 | 20:03 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس حكومة إقليم كوردستان يرحب بتصديق البرلمان على مشروع قانون الإصلاح

بغداد اليوم- ديالى

أكد مدير مكتب عصائب اهل الحق في ديالى، احمد الموسوي، الخميس (16 كانون الثاني 2020)، إن 5 مدن في محافظة ديالى لا يمكن شمولهما بالمادة 140، لأن غالبية ساكنيها من المكون العربي.

وقال الموسوي لـ(بغداد اليوم)، إن "مدن (ا

بغداد اليوم - متابعة

أكدت وزارة الدفاع الامريكية، الخميسة، عدم وجود نية للانسحاب من العراق، وهدفها هو البقاء في الشرق الأوسط.

وقالت البنتاغون، "ليس لدينا نية للانسحاب من العراق وهدفنا هو البقاء في الشرق الأوسط".

واضافت، &

بغداد اليوم _ بغداد

عقد وزراء خارجية بريطانيا وكندا والسويد وأوكرانيا، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا بشأن تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران، طالبوا فيه طهران بدفع تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة المنكوبة.

وقال وزراء خارجية بريطانيا وكندا والسوي

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