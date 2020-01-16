المالكي يبحث مع وفد تحالف القوى مستجدات الأوضاع وجهود تشكيل الحكومة الجديدة

2020/01/16 | 20:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مع وفد من تحالف القوى العراقية، مستقبل العملية السياسية، والتطورات الأخيرة في البلاد.

وشدد الجانبان خلال اللقاء، على ضرورة التعاون وتنسيق الجهود بين جميع القوى الوطنية، للخروج بموقف سياسي موحد، يسهم في معالجة المشاكل عبر برنامج إصلاحي واسع، يلبي طموحات الشعب العراقي ويحافظ على وحدة وسيادة الوطن، بعيدا عن المخططات التي تسعى لتقسيمه وتحويله الى دويلات متصارعة، فيما عبر المجتمعون عن دعمهم لجميع المساعي الرامية لتشكيل حكومة جديدة، تأخذ على عاتقها ادارة المرحلة الانتقالية، وتعمل على دعم سيادة القانون وتحقيق الاستقرار في البلاد.

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