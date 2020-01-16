بلاسخارت عن السيستاني: صوته وحكمته إلهاماً لنا جميعاً

2020/01/16 | 20:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]علقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، الخميس، على حادث اصابة المرجع الاعلى علي السيستاني، فيما أشارت الى أن صوت المرجع الاعلى وحكمته إلهاماً للجميع.

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