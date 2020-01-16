رونالدو يكشف سر عضلاته... 6 وجبات في اليوم وطبق

2020/01/16 | 20:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن سر الجسم المثالي الذي يتمتع به نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي انتقل لفريق "السيدة العجوز" صيف 2018 مقابل 99 مليون جنيه إسترليني.

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