الخزانة الأمريكية تمنح 90 يوما لإنهاء صفقات إيرانية فرضت عليها عقوبات جديدة

2020/01/16 | 20:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عن فترة سماح مدتها 90 يوما لإنهاء صفقات في بعض قطاعات الاقتصاد الإيراني التي فُرضت عليها عقوبات أمريكية جديدة الأسبوع الماضي.ووفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة، فإن الفترة التي تنتهي في التاسع من نيسان، ستسمح بإنهاء الصفقات في قطاعات التشييد والتعدين والصناعات التحويلية والمنسوجات في اقتصاد إيران والتي قد تقع تحت العقوبات، رغم أن الأعمال الجديدة ستظل محظورة.وفرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على إيران، يوم الجمعة الماضي، انتقاما من هجومها الصاروخي على قوات أمريكية في العراق الأسبوع الماضي، وتوعدت بتشديد القيود الاقتصادية إذا واصلت طهران إلى قنبلة نووية.وتستهف العقوبات قطاعات التصنيع والتعدين والمنسوجات وأيضا مسؤولين إيرانيين بارزين، قالت واشنطن إنهم تورطوا في الهجوم الذي شن في الثامن من كانون الثاني، على قواعد عسكرية توجد فيها قوات أمريكية.

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