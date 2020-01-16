2020/01/16 | 20:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يغادر وفد نادي الزوراء الى اوزباكستان، على دفعتين تحضيراً لمواجهة بيندكور في ملحق دوري ابطال آسيا.وقال عضو الهيئة الإدارية للنادي عبد الرحمن رشيد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى إن “وفد الفريق سيسافر على دفعتين إلى أوزبكستان تحضيراً لمواجهة بيندكور في ملحق دوري أبطال آسيا”.وأوضح أن “نصف الوفد سيسافر اليوم الخميس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نادي الزوراء يغادر الى اوزباكستان على دفعتين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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