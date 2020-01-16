2020/01/16 | 20:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الخميس، دعم لجنته لاستراتيجية تنويع مصادر الاسلحة في القوات العراقية، داعيا الى ضرورة إعادة تفعيل شركات التصنيع العسكري لدعم الإنتاج المحلي.وقال العزاوي لـ / المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن “دعم تنويع الاسلحة ومصادرها داخل قطعاتنا العسكرية بمختلف عناوينها ضرورة واستراتيجية مهمة جدا من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الامن النيابية تدعو الى تفعيل شركات التصنيع العسكري للتخلص من الضغوط الدولية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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