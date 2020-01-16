2020/01/16 | 20:19 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع النيابية: أمريكا تتحرك عسكرياً في العراق دون اذن الحكومة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/16 | 20:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع النيابية: أمريكا تتحرك عسكرياً في العراق دون اذن الحكومة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع النيابية: أمريكا تتحرك عسكرياً في العراق دون اذن الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).