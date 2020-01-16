5 دول تطالب إيران بــ تفسير سقوط الطائرة الأوكرانية وبـــ دفع التعويضات لعائلات الضحايا

2020/01/16 | 20:24 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

عقد وزراء خارجية بريطانيا وكندا والسويد وأوكرانيا، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا بشأن تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران، طالبوا فيه طهران بدفع تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة المنكوبة.

وقال وزراء خارجية بريطانيا وكندا والسويد وأفغانستان وأوكرانيا إنه "يجب على إيران أن تسمح بتحقيق د...

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