العامري: السيستاني رمز للوطن وصمام امان لكل المستضعفين

2020/01/16 | 20:28 - المصدر: السومرية نيوز

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اعتبر رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الخميس، أن المرجع الديني الاعلى السيد السيستاني هو رمز للوطن وصمام امان لكل المستضعفين، متمنياً له الشفاء العاجل.

وقال العامري في بيان مقتضب تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "السيد السيستاني رمز للوطن بكافة مكوناته وصمام امان لكل المستضعفين".وأضاف "نتمنى له الشفاء العاجل ونسأل الله ان يمد بعمره الشريف لينعم العراق ببركة وجوده وحكمته".

وكان مصدر مسؤول في مكتب السيد السيستاني قال في تصريح صحافي اليوم الخميس، إن المرجع الأعلى تعرض في الليلة الماضية لالتواء في الرجل اليسرى أدى الى كسر في عظم الفخذ واجريت له عملية جراحية هذا اليوم بإشراف فريق طبي عراقي.





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