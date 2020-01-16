2020/01/16 | 20:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

بدأ مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي رسميا اليوم الخميس إجراءات محاكمة رئيس الدولة دونالد ترامب بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة التحقيق في عزل الرئيس.

يتبع............

بغداد اليوم- أربيل

رحب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، بتصديق برلمان كوردستان على مشروع قانون الإصلاح، مشيراً إلى انه يمثل علامة تاريخية فارقة نحو كوردستان أقوى.

وجاء في البيان الذي نشرة المكتب الإعلامي للبارزاني وتلقته (بغداد اليوم)، &

بغداد اليوم- ديالى

أكد مدير مكتب عصائب اهل الحق في ديالى، احمد الموسوي، الخميس (16 كانون الثاني 2020)، إن 5 مدن في محافظة ديالى لا يمكن شمولهما بالمادة 140، لأن غالبية ساكنيها من المكون العربي.

وقال الموسوي لـ(بغداد اليوم)، إن "مدن (ا

بغداد اليوم - متابعة

أكدت وزارة الدفاع الامريكية، الخميسة، عدم وجود نية للانسحاب من العراق، وهدفها هو البقاء في الشرق الأوسط.

ونقلت وسائل اعلام دولية عن البنتاغون قولها، "ليس لدينا نية للانسحاب من العراق وهدفنا هو البقاء في الشرق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مجلس الشيوخ الأميركي يبدأ رسميا إجراءات محاكمة ترامب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مجلس الشيوخ الأميركي يبدأ رسميا إجراءات محاكمة ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).