2020/01/16 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري 4لم يكن قد مضى ثمانون عاماً على حملة إبراهيم باشا المصريّ، لما قام سميّه الكرديّ بمحاولة مماثلة للسيطرة على دمشق، بغيَة جعلها رأسَ جسر إلى الآستانة.لكن الأول كرس حملته لترسيخ حلمٍ قديم، راودَ والده، وهوَ القضاء على السلالة العثمانية واستبدالها بسلالته.أي أن ملهمه كان ابن جلدته، صلاح الدين، الذي اقتحم الشام انطلاقاً من القاهرة لإنهاء حكم الأتراك.بينما إبراهيم باشا الملّي، كانت حملته جنونية ا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#دلور ميقري - سارة في توراة السفح: بقية الفصل الثالث عشر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#دلور ميقري - سارة في توراة السفح: بقية الفصل الثالث عشر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).