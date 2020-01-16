محمد نجيب السعد - التقليلية الأدبية في القصة القصيرة الأميركية-1

2020/01/16 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_نجيب_السعد تعرضت التقليلية Minimalism الى إنتقادات قوية من قبل كبار النقاد الأمريكيين ، بدء من أواخر سبعينيات القرن الماضي وحتى يومنا هذا.في كتابه مواهب وتقنيون : الأناقة الأدبية و قصة خطوط التجميع الجديدة لجون آلدريج* ، على سبيل المثال ، يعد هجومًا أزدرائيا على ما يسميه قصة خطوط التجميع .ينتقد المؤلف التقليلية لكونها غير أصلية وخليط متنوع وفي النهاية ذات قيمة ضئيلة .ذلك الكتاب يؤشر قلقًا من أن النهج ال......

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