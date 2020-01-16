إقامة عزاء الفنانة ماجدة الصباحي.. الأحد المقبل بمسجد عمر مكرم

2020/01/16 | 20:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ أعلنت عائلة الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، إقامة عزاء الراحلة يوم الأحد المقبل، بمسجد عمر مكرم بمنطقة التحرير، ومن المقرر تشييع جثمان الفنانة الراحلة من مسجد مصطفى محمود عقب صلاة الجمعة غدا، لتدفن بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.وقد رحلت عن عالمنا الفنانة ماجدة الصباحي، عصرا اليوم، عن عمر يناهز 89 عاما، […]

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