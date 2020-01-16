الاخطبوط الالماني يظهر في تدريبات برشلونة

2020/01/16 | 20:47 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةشهدت تدريبات برشلونة التي جرت اليوم الخميس مواصلة الاستعداد للمباراة القادمة ضد غرناطة ، والمقررة يوم الأحد المقبل في الجولة 20 من الدوري الإسباني لكرة القدم. وشارك حارس المرمى مارك أندريه تير شتيغن ولاعب خط الوسط أرتور ميلو في مران اليوم بشكل طبيعي بقيادة المدرب كيكي سيتيين وسط توقعات بحصولهما على التصريح الطبي في وقت لاحقوأظهرت الصور واللقطات أن الحارس الألماني والنجم البرازيلي في حالة بدنية جيدة ، مما يعني إنه سيتم استدعائهما للعب المباراة التي ستقام يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 23:00 بتوقيت بغداد.

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