إعلامية عراقية تعلن الترشح للكونغرس الأميركي.. حان الوقت ولسنا منقسمين

2020/01/16 | 20:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإعلامية العراقية داليا العقيدي، رسميا الترشح لدخول انتخابات الكونغرس الأميركي عن الحزب الجمهوري الأميركي .وكتبت العقيدي في تغريدة لها على منصة تويتر” حان الوقت للدفاع عن أمريكا! أنا أترشح للكونجرس لأننا لسنا منقسمين مثل إلهان عمر واليمين المتطرف يجعلنا نعتقد.أنا أركض لتقريبنا.It's time to defend America! I'm running for Congress because […]

