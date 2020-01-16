2020/01/16 | 20:50 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحاضرون بالاجتماع من اتحاد الكرة: عبد الخالق مسعود وعلي جبار وعلي الاسدي ويحيي كريم وغالب الزاملي وكامل زغير

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحاضرون بالاجتماع من اتحاد الكرة: عبد الخالق مسعود وعلي جبار وعلي الاسدي ويحيي كريم وغالب الزاملي وكامل زغير) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحاضرون بالاجتماع من اتحاد الكرة: عبد الخالق مسعود وعلي جبار وعلي الاسدي ويحيي كريم وغالب الزاملي وكامل زغير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).