العراق يترأس تنسيقياً عربياً لاجتماع تحضيري أوروبي

2020/01/16 | 20:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس العراق بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، أعمال الاجتماع التنسيقي العربي الثاني على مستوى المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية برئاسة السفير أحمد الدليمي.

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