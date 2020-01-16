مجلس الشيوخ الامريكي: ترامب اساء استخدام السلطة


مجلس الشيوخ الامريكي: ترامب اساء استخدام السلطة
2020/01/16 | 20:54 - المصدر: راديو المربد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مجلس الشيوخ الامريكي: ترامب اساء استخدام السلطة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/16 | 20:54.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الشيوخ الامريكي: ترامب اساء استخدام السلطة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الشيوخ الامريكي: ترامب اساء استخدام السلطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).

واصل القراءة على راديو المربد
Sponsored Links