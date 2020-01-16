في 2020.. مطار النجف يستخدم ويندوز XP في لوائحه الإعلانية للرحلات الجوية

2020/01/16 | 20:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، صورة من داخل مطار النجف الدولي تظهر استخدام نظام ويندوز XP في لوائح إعلانات الرحلات الجوية وجداولها ومواعيدها .مطار النجف الدولي يستخدمون ويندوز XP 🤦🏻‍♂️ https://t.co/mSU6Rdwlq6 pic.twitter.com/AqXm24HZy0 — Zaid 🇮🇶 (@zrsd93) January 15, 2020

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