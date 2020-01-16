2020/01/16 | 21:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ الحشد الشعبي، الخميس، عملية أمنية لملاحقة فلول داعش الإرهابي بقضاء خانقين في محافظة ديالى.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان اللواء 20 بالحشد الشعبي شرع بعملية أمنية استباقية لتطهير المناطق المحيطة بقضاء خانقين ذات الاودية والتلال من بقايا داعش.وأضاف ان العملية استخدم فيها الطيران المسير التابع للحشد وقد تكللت بالنجاح

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغطاء الطيران المسير..



الحشد الشعبي يلاحق فلول داعش في أودية خانقين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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