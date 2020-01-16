2020/01/16 | 21:28 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أعلنت الإعلامية العراقية داليا العقيدي، رسميا الترشح لدخول انتخابات الكونغرس الأميركي عن الحزب الجمهوري الأميركي .

وكتبت العقيدي في تغريدة لها على منصة تويتر حان الوقت للدفاع عن أمريكا! أنا أترشح للكونجرس لأننا لسنا منقسمين مثل إلهان عمر واليمين المتطرف يجعلنا نعتقد.



أنا أركض لتقر...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعـــلاميــة عراقيــة تعلــن الترشـــح لــ الكونغـــرس الامـــريكــي .. وتقــــول : " حــان الوقت لـ الدفاع عــن امريكـــا " ؟!!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعـــلاميــة عراقيــة تعلــن الترشـــح لــ الكونغـــرس الامـــريكــي .. وتقــــول : " حــان الوقت لـ الدفاع عــن امريكـــا " ؟!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).