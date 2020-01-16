فتح باب التقديم لتاجير اراضي ودور القرية العصرية الزراعية الشاغرة في كربلاء

2020/01/16 | 21:36 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية زراعة كربلاء عن فتح باب التقديم لتاجير الاراضي والدور السكنية لتسع قطع وتسع دور بعد ان تم فسخ العقود المبرمة مع المستفيدين منها لعدم تنفيذ شروط العقد اضافة […]

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