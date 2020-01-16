2020/01/16 | 21:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

قال النائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، اليوم الخميس، انه لا يؤمن بشيء اسمه ’’تحالف ا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب عن الفتح: لا اؤمن بشيء اسمه تحالف البناء و’’مهلة الناصرية’’ مهمة للخروج من الازمة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب عن الفتح: لا اؤمن بشيء اسمه تحالف البناء و’’مهلة الناصرية’’ مهمة للخروج من الازمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).