ريبورتاج - العراق: ساحة التحرير ببغداد...القلب النابض للاحتجاجات الشعبية

2020/01/16 | 21:40 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

على الرغم من مرور شهرين على الأقل على بدء الاحتجاجات الشعبية في العراق، لا تزال ساحة التحرير الواقعة في وسط العاصمة بغداد بالقرب من نهر الدجلة، القلب النابض لهذه المظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019.



فرانس24 تجولت في هذه الساحة التي تمتزج فيها السياسة والإبداع والتجارة فضلا عن أصوات الموسيقى المرتفعة ومنبهات مركبات "توك توك".



ريبورتاج...

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