كندا: “العالم ينتظر اجوبة” حول إسقاط الطائرة الاوكرانية في ايران

2020/01/16 | 21:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – نبه وزير الخارجية الكندي الخميس الى ان المجتمع الدولي “ينتظر اجوبة” في شأن اسقاط الطائرة الاوكرانية في ايران، وذلك اثر اجتماع للدول المتضررة التي طالبت طهران بتعويض عائلات الضحايا ومحاكمة المسؤولين عن الكارثة.وصرح فرنسوا فيليب شامبان بان “العائلات تريد اجوبة والمجتمع الدولي يريد اجوبة.العالم ينتظر اجوبة وسنواصل جهودنا ما […]

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