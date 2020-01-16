شرطة كربلاء تكثف نشاطها لفرض القانون بعد مناشدة أهالي المدينة

2020/01/16 | 21:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي النصر الله/..اعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء ، اليوم الخميس ، عن زيادة اجرائاتها الامنية في المحافظة، وانتشار قواتها في العديد من مناطق المدينة.وذكر مصدر في المديرية لـ (المستقلة) ان تلك الاجراءات جاءت بتوجيه من قائد الشرطة اللواء احمد زويني بعد مناشدة أهالي المحافظة القيادة “لفرض سلطة القانون ومنع المخربين من تنفيذ […]

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