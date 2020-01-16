العراق.. ارتفاع نسبة البطالة في المناطق المحررة إلى مستويات “خطيرة”

2020/01/16 | 21:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق أكد النائب عن محافظة #الأنبار عبد الله الخربيط، اليوم الخميس، على ارتفاع نسب #البطالة في #المناطق_المحررة بشكل مخيف، يختلف القرون السابقة.الخربيط، قال لمراسل “الحل العراق”: […]

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