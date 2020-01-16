مدير مصرف الرشيد يطالب من اتهمه بالفساد بعرض الأدلة امام القضاء والرأي العام

2020/01/16 | 21:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب مدير مصرف الرشيد رشاد خضير وحيد، اليوم الخميس، من اتهمه بالفساد بعرض الادلة امام القضاء والرأي العام، مهددا باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المحرضين ضده.

وقال وحيد في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "مدير عام مصرف الرشيد يفند الادعاءات الرخيصة والتسقيط والاستهداف الشخصي، ويطالب من اتهمه بالفساد عرض الادلة امام القضاء والرأي العام".

واضاف "تتعرض الادارة العامة لمصرف الرشيد بشخص مديرها العام الى حملة منذ يومين استخدمت فيها اساليب التسقيط والاستهداف ومن دون وجه حق"، مبينا "تلك الحملة يقودها بعض المروجين لها ومن يقف وراءها ممن تضررت مصالحهم الشخصية والتي يطالبون فيها باستحقاقات وامتيازات مخالفة للسياقات القانونية".

ولفت الى انه "اذ نبدي موقفنا من خلال استعدادنا لمواجهة اي اتهامات توجه الينا ويكون القضاء والنزاهة الفيصل بيننا وبين من اتهمنا بذلك، ستكون لنا اجراءات قانونية تجاه المحرضين وذلك منتهى المصداقية والشفافية".

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