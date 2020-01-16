فرنسا ترسل حاملة طائرات لدعم عمليات قواتها في الشرق الأوسط

2020/01/16 | 21:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن باريس قررت إرسال حاملة طائرات، لدعم عمليات الجيش الفرنسي في الشرق الأوسط.وقال ماكرون في خطاب بمناسبة العام الجديد للجيش الفرنسي، ان "فرنسا قررت إرسال حاملة الطائرات شارل ديغول بدءا من كانون الثاني وحتى نيسان، لدعم عمليات الجيش الفرنسي في الشرق الأوسط".وأضاف أن "حاملة الطائرات شارل ديغول ستعمل على مساعدة عمليات الشمال في الشرق الأوسط، قبل الانتشار في المحيط الأطلسي وبحر الشمال".ويأتي انتشار القوات الفرنسية وسط التوترات المتنامية بين إيران والولايات المتحدة، والمخاوف الفرنسية من ظهور مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي إلى السطح مجددا، بسبب تلك الأحداث.كما سبق وأعلن الرئيس الفرنسي، أن بلاده سترسل 220 جنديا إضافيا إلى منطقة الساحل ضمن إطار قوة برخان.وقال ماكرون في مؤتمر صحفي "سنرسل 220 جندياً إضافيا إلى منطقة الساحل ضمن إطار قوة برخان".وأضاف الرئيس الفرنسي بأن "قوة دول الساحل الإفريقي الخمس وقوة برخان ستعملان سوياً ضمن قيادة موحدة تحت مسمى التحالف من أجل الساحل".

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