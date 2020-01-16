2020/01/16 | 21:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةطالب النائب الكويتي محمد الدلال، اليوم الخميس، وزير الداخلية باجراء صيانة فورية للساتر الكهربائي والأسلاك الشائكة والحاجز الترابي للحدود مع العراق.وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية في تقرير لها ان النائب محمد الدلال سأل وزير الداخلية أنس الصالح عن مدى صحة أن الساتر الكهربائي والأسلاك الشائكة والحاجز الترابي للحدود مع العراق لا صيانة قائمة لها حالياً، بسبب مشاكل بين الوزارة والشركة المختصة بالصيانة.وطلب الدلال تزويده بـإجراءات واَليات الداخلية بشأن فاعلية وجاهزية كل من الساتر الكهربائي الحدودي وكذلك الحاجز الترابي في أداء الأهداف المطلوبة، مستفسراً عما إذا كانت لدى الوزارة إدارة أو جهاز مختص يقدم تقارير دورية في هذا الشأن مع بيان الحالة الحالية لتلك المشاريع، إضافة الى تزويده بـبيانات الجهات المكلفة شركات أو أفراداً بصيانة كل من الساتر الكهربائي الحدودي والحاجز الترابي.وسأل الدلال كذلك عما إذا كانت "الداخلية" توافي غرفة العمليات المشتركة مع وزارة الدفاع والحرس الوطني بمستجدات حالة الساتر الكهربائي والحاجز الترابي.يذكر ان الكويت اعلنت دخول قواتها الامنية في حالة تأهب امني اثر الاوضاع الراهنة حاليا في العراق والمنطقة بعد تبادل الهجمات العسكرية بين امريكا وايران وتأثيرها على دول المنطقة ومنها الكويت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب كويتي يطالب بصيانة فورية للساتر الكهربائي مع العراق) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب كويتي يطالب بصيانة فورية للساتر الكهربائي مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).