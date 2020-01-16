2020/01/16 | 21:50 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي ان هنالك أسباب عدة أدت الى ارتفاع قضايا القتل الجنائي لعام ٢٠١٩ في عموم محافظات العراق أهمها الخلافات العائلية والعشائرية والانتقام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخلافات العائلية والعشائرية أسباب مهمة لزيادة حالات القتل الجنائي) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخلافات العائلية والعشائرية أسباب مهمة لزيادة حالات القتل الجنائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).