الصدر لاحتواء الغضب الشعبي من مواقف يطلقها من إيران

2020/01/16 | 21:50 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسامة مهدي: إثر الغضب الشعبي العراقي الواسع من المواقف الاخيرة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي يطلقها من مدينة قم الإيرانية التي يقيم فيها حاليا فقد حاول اليوم استرضاء المحتجين […]

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