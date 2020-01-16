النزاهة تعلن فتح ملف عقارات الدولة وتحذر من خلل في الجهاز الإداري

2020/01/16 | 21:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس هيأة النزاهة وكالة رئيس ديوان الرقابة المالية صلاح نوري، تحريك ملفات فساد كبيرة موجودة لدى القضاء، فيما أشار الى فتح ملف التجاوزات على عقارات الدولة.

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