الدفاع النيابية: أمريكا تتحرك عسكرياً بالعراق دون إذن الحكومة

2020/01/16 | 21:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية، اليوم الخميس، ان القوات الأمريكية، تتحرك عسكرياً في العراق دون اذن الحكومة العراقية....

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