2020/01/16 | 22:00 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الشباب والرياضة د.احمد رياض ينجح بإقناع زغير و الاسدي بالعودة لطاولة المفاوضات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الشباب والرياضة د. احمد رياض ينجح بإقناع زغير و الاسدي بالعودة لطاولة المفاوضات) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الشباب والرياضة د. احمد رياض ينجح بإقناع زغير و الاسدي بالعودة لطاولة المفاوضات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).