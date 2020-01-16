شاهد: إطلالة الفنانة أصالة قبل حفلها بالسعودية الليلة

2020/01/16 | 22:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ نشرت الفنانة السورية أصالة، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، صورا لها من حفلها الذى سيقام الليلة ، بالمملكة العربية السعودية ، ضمن فعاليات ليالى القصيم .وأطلت أصالة ، على جمهورها ،بإطلالة رقيقة ، ورشيقة أيضا ، بعد فقدانها الكثير من وزنها بشكل ملفت ، مرتدية فستانا أسود اللون […]

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