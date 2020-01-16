بدء وقائع المحاكمة البرلمانية للرئيس الأمريكي في مجلس الشيوخ والادعاء يعرض لائحة الاتهام على المجلس

2020/01/16 | 22:07 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعرض فريق الادعاء في المحاكمة البرلمانية للرئيس ترمب يعرض لائحة الاتهام على مجلس الشيوخ الادعاء في المحاكمة البرلمانية للرئيس ترمب يتهمه بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس وتتضمن لائحة اتهام […]

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