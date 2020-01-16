هيئة الاستعلامات توضح موقفها من وكالة الأناضول

2020/01/16 | 22:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي هيئة الاستعلامات: لا وجود قانونياً لوكالة الأناضول في مصر تابعت الهيئة العامة للاستعلامات ما صدر عن الجهات التركية الرسمية بشأن الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية المعنية تجاه إحدى اللجان الإعلامية الإلكترونية غير الشرعية في مصر.وإزاء ما تضمنته هذه البيانات التي صدرت عن كل من الرئاسة ووزارة الخارجية […]

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