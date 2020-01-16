ضمد: حكومة عبدالمهدي كانت مشطورة لنصفين.. توقيعان متضاربان بين مكتبه والأمانة العامة

2020/01/16 | 22:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال الكاتب والإعلامي، سعدون محسن ضمد، اليوم الخميس، ان الحكومة التي كان يرأسها عادل عبدالمهدي، كانت مشطورة الى نصفين بين مكتبه والأمانة العامة لمجلس الوزراء، حتى ان هناك توقيعان مختلفان في داخل الحكومة.

وبين ضمد، خلال استضافته في برنامج (وجهة نظر)، الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على شاشة (دجلة الفضائية)، ان "إصرار الكتل السياسية على ان يتم اختيار رئيس الوزراء من قبل المتظاهرين هو (فخ) تجنبه المتظاهرون برفعهم مواصفات رئيس الحكومة المقبل وليس أسماء".

وتابع ان "هناك من يحاول معاقبة المتظاهرين، بتحميلهم مسؤولية ما يحدث في العراق، بعد ان قدمت حكومة عبدالمهدي استقالتها وتحولت على حكومة (إدارة اعمال يومية)".

وأشار الى ان "الحكومة التي كان يقودها عادل عبدالمهدي قبل استقالته كانت (مشطورة لنصفين)، بين مكتبه التي يدار من قبل جهة معينة والأمانة العامة التي كانت أيضا تابعة لجهة معينة، وبالتالي فأن أي قضية كانت تواجه توقيعين متضاربين بين المكتب والأمانة العامة".

وأضاف ان "هناك العديد من الكتل السياسية التي تحاول (شيطنة المتظاهرين)، من خلال تحمليهم مسؤولية ما يجري داخل البلاد"، محملاً "وزير الداخلية، مسؤولية عمليات الخطف والاغتيال التي طالت ناشطين ومدنيين كان اخرها اغتيال ناشط مدني اليوم".

ووجه ضمد رسالة الى وزير الداخلية بالقول "اذا كنت غير كفوء في إدارة المنصب فقدم استقالتك".

بغداد اليوم- بغداد

قال النائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، اليوم الخميس، انه لا يؤمن بشيء اسمه ’’تحالف البناء’’، مشيرا الى ان تحالف البناء تم تشكيله لمجابهة تحالف الإصلاح والاعمار بعد نتائج الانتخابات الأخيرة وقد انتهى دور

بغداد اليوم- خاص

أكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ندى شاكر جودت، الخميس (16 كانون الثاني 2020)، ان الاتفاقية العراقية الصينية دخلت حيّز التنفيذ منذ شهر تشرين الاول / اكتوبر من العام الماضي، مبينة انها ليست بحاجة الى تصويت مجلس النواب.





بغداد اليوم- متابعة

بدأ مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي رسميا اليوم الخميس إجراءات محاكمة رئيس الدولة دونالد ترامب بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة التحقيق في عزل الرئيس.

وكان مجلس النواب الأمريكي، قد أقر بأغلبية الأصوات أمس الأربعاء، القرار

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