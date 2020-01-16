2020/01/16 | 22:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر طبي في صحة محافظة النجف الاشرف، اليوم الخميس عن نجاح العملية التي اجريت للمرجع الشيعي الاعلى، السيد علي السيستاني”.وقال المصدر الطبي الموجود ضمن الفريق الذي اشرف على العملية، ان” كادرا طبيا اجرى عملية للمرجع الاعلى السيد علي السيستاني، تكللت بالنجاح، بعد تعرضه للكسر في عظمة الفخذ ليلة امس”.واضاف أن “المرجع الاعلى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجاح عملية جراحية للمرجع الأعلى السيستاني في النجف) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجاح عملية جراحية للمرجع الأعلى السيستاني في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).