القانونية البرلمانية : لا نصوص دستـوريـة تسمح باعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيـل

2020/01/16 | 22:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكدت اللجنة القانونية النيابية ، عدم وجود نصوص دستوريـة تسمـح باعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لتشكيل الحكومة المقبلة .

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