2020/01/16 | 22:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي وزيرة الصحة: إطلاق حملة قومية ضد شلل الأطفال 16فبراير المقبل لمدة 4 أيام لتطعيم 16.5 مليون طفل بالمجان وزيرة الصحة: الحملة تستهدف الأطفال” المصريين وغير المصريين” من عمر يوم حتى 5 سنوات أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).