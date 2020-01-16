بالفيديو .. توضيح من شاب بصري ظهر خلف الشهيد الصحفي احمد عبد الصمد قبل اغتياله

2020/01/16 | 22:20 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة تداول ناشطون على مواقع التواصل،مقطع فيديو يظهر شابا اتهم على انه من قتل الشهيد الصحفي احمد عبد الصمد ،بعد ان تداول اخرون صورا ومقاطع فيديو تظهر شبيها له مع قادة في الفصائل المسلحة .

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