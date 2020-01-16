2020/01/16 | 22:23 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير قناة الجزيرة السابق، الخميس، 16 كانون الثاني، 2020، عن المخطط الذي تقوده دولة الامارات لاقامة ما يسمى بالإقليم السني في العراق.وقال الكاتب والصحافي الاردني ياسر أبو هلالة، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخطط إماراتي لاقامة إقليم سني في العراق) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مخطط إماراتي لاقامة إقليم سني في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).