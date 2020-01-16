ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلادها الـ 40 وتستعد لتصوير مسلسلها الرمضانى

2020/01/16 | 22:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ إحتفلت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز ، أمس، بعد ميلادها الأربعين، ونشرت صورة برفقة أبنائها سيف وياسمين ، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.من ناحية أخرى ، تستعد ياسمين عبد العزيز ، لتصوير مسلسلها الجديد “ونحب تانى ليه”، يوم السبت المقبل ، ومن المقرر أن تخوض به السباق الرمضانى […]

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