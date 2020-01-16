البنتاغون: لا خطط لدينا للانسحاب من العراق

2020/01/16 | 22:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت واشنطن تأكيدها على بقاء قواتها العسكرية في العراق، رغم قرار البرلمان بانسحاب القوات الأجنبية

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، جوناثان هوفمان، إن واشنطن لا تزال تجري مشاوراتها مع الجانب العراقي المضيف، حول ما يتعلق بوجود القوات الأمريكية في البلاد.

وأكد هوفمان أن الجيش الأمريكي لا يخطط لمغادرة العراق في الوقت الراهن، مضيفا أن إيقاف العمليات في العراق جاء بسبب التأثير الإيراني.

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